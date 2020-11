Grådkvalt norsk reservekaptajn er stolt over fight i Østrig

En positiv coronaprøve i den norske landsholdstrup betød, at det onsdag aften var en række reserver, der skulle forsøge at sikre Norge oprykning til Nations Leagues øverste niveau, A.

Han bar anførerbindet i fraværet af holdets normale profiler.

- Staben og træneren havde lagt en fantastisk plan, som vi fulgte. Vi skulle være modige og presse højt, når vi kunne, og forstyrre dem så meget som muligt. Vi skabte også nogle chancer med de gode spillere, vi har, siger Mats Møller Dæhli til norsk TV2 efter kampen.

Han var tydeligt rørt på pressemødet efter opgøret. Kampen kom nemlig også på et tidspunkt, hvor det kniber med spilletid i hans klub, Genk.

- Det var været et hårdt efterår for mig - også personligt. Jeg er meget rørt og stolt af holdet. At jeg kan være anfører for Norge i sådan en kamp, hvor vi spiller, som vi gør, er helt fantastisk, siger han.

Mats Møller Dæhli var nødlandsholdets mest rutinerede spiller i landsholdsregi. Inden onsdagens opgør havde han 23 landskampe på cv'et.

- Jeg håber, at alle hjemme i stuerne havde en god aften og så, at vi kæmpede for Norge. At det i en ellers lidt svær tid for mange var en god oplevelse for mange, siger anføreren til TV2 ifølge avisen VG.

Det var Leif Gunnar Smerud, der stod i spidsen for de norske reserver onsdag aften. Og han var også stolt efter kampen.

- Spillerne anede muligheden og greb chancen. De viste, at de er gode fodboldspillere, og der er mange her, som er undervurderede. Jeg er meget, meget imponeret over deres indsats, siger han til TV2.