Grådkvalt Luis Suarez takker Atlético efter guldtriumf

Han blev skrottet i Barcelona efter sidste sæson, men Luis Suarez satte lørdag en fed streg under, at han langtfra er færdig på topplan.

Det skete vel at mærke i en sæson, hvor Barcelona har haft mere end svært ved at identificere Suarez' efterfølger, og hvor klubben endte på en skuffende tredjeplads.

Efter guldsejren i Valladolid var den 34-årige skarpretter berørt af situationen og sad med sin telefon på græstæppet og hulkede for sig selv.

- Jeg er fyldt med følelser, sagde Luis Suarez til tv-stationen Movistar.

- Jeg startede sæsonen med ikke at være værdsat i Barcelona, men Atlético åbnede dørene og gav mig chancen for at vise, at jeg stadig kan gøre mig gældende.

- Derfor vil jeg altid være taknemmelig over for den her klub for at stole på mig, lød det.

Sammen med blandt andre Lionel Messi udgjorde uruguayaneren gennem seks år en pivfarlig offensiv i Barcelona. Ikke desto mindre blev han smidt på transferlisten efter sidste sæson og samlet op af Atlético.

I den spanske hovedstad har cheftræner Diego Simeone i den grad værdsat Suarez.

- Han er en mand med karakter. Han er stædig, han er en målscorer, og han er en fyr, der efter at have forladt en ekstraordinær klub som Barcelona ville vise, at han stadig er blandt de bedste i verden, siger Simeone.

Med lørdagens triumf har Diego Simeone ført Atlético til to spanske mesterskaber siden sin ankomst i 2012.

- Det har været et hårdt år for os og verden. Det har været svært for alle hold, og det ender med, at Atlético slutter som mester.

- Det er symbolsk og fortæller, at klubben og holdet er støbt af noget anderledes. Når alt har virket umuligt på grund af pandemien, skader og tomme tribuner, har spillerne givet alt og er endt på toppen, siger han.

Atlético Madrid har i alt vundet det spanske mesterskab 11 gange.