Göteborg-træner kalder FCK for den sværeste modstander

FC København fik ikke en optimal lodtrækning, da der mandag blev trukket lod til kvalifikationen til Europa League.

Svenske IFK Göteborg blev trukket op af hatten, og det var på ingen måde den letteste modstander, Ståle Solbakkens hold kunne få.

Men på den anden side af Øresund er der heller ikke ligefrem begejstring over at have fået de danske vicemestre som forhindring på vejen mod gruppespillet i Europa League.

- FCK var jo den hårdeste modstander, vi kunne få, siger Göteborg-træner Poya Asbaghi ifølge tipsbladet.dk.

- Det er bare nogle uger siden, de spillede kvartfinale mod Manchester United i Europa League, så det er på forhånd en meget hård modstander.

Han er ikke i tvivl om, at hans svenske mandskab er klar underdog til kampen mod FCK. Af samme årsag er han glad for, at det hele skal afgøres over én kamp i stedet for de normale to.

- Underdogs har fordel af færre kampe, og det taler jo for os, men det er klart, at FCK er store favoritter. Men det er bedre med én kamp end to, siger svenskernes træner.

Mens FCK har kvalificeret sig til et europæisk gruppespil i 14 af de seneste 15 sæsoner, er det første gang siden 2016, IFK Göteborg skal spille i Europa.

Det skal holdet, fordi man vandt den svenske pokalturnering.