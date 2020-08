Golfunionen jubler over bedste søndag nogensinde

For begge var det karrierens anden sejr på Europas højeste niveau, men for Dansk Golf Union (DGU) var det første dobbeltsejr.

- Vi har før oplevet, at vi havde spillere, der førte på tre forskellige tours, men hvor ingen tog sejren, da det gjaldt, siger Claus Mølholm, eliteansvarlig hos DGU.

- Nu oplevede vi en situation, hvor to havde muligheden, og det endte med to sejre. Så det endte med at blive den bedste søndag på den resultatmæssige side i DGU's historie.

Inden for golf har de store stjerner næsten ingen tilknytning til deres respektive forbund i dagligdagen. De betaler selv for trænere og rejser, fordi pengene er så store i sporten.

Både Emily Pedersen og Rasmus Højgaard er stadig unge og har stadig en del tilknytning til DGU. Derfor er der også ekstra grund til jubel hos DGU efter søndagens triumfer.

- Eksempelvis var både Rasmus og Emily med på vores træningslejr sammen med amatørerne i foråret, og på den måde giver de jo tilbage til det system, de har været en del af, forklarer Claus Mølholm.

- Vores landsholdsspillere har spillet træningsrunder med dem, og vi giver så den anden vej muligheden for, at de stadig kan benytte vores landstrænere, mentaltrænere og eksperter, som de har kendt gennem op igennem deres landsholdstid.

Rasmus Højgaard blev med søndagens triumf ikke blot klar til majorturneringen US Open. Han blev også den næstyngste i European Tours historie til at have vundet to turneringer.

Hans kometkarriere kan mange lære noget af, og han lader gerne erfaringerne sive nedad, fortæller Claus Mølholm.

- Han giver nogle guldkorn tilbage til sine jævnaldrende landsholdskolleger. Han er jo golfmæssigt milevidt foran dem, siger han og giver som eksempel:

- Han så forbløffende cool ud på tv. Og han sagde jo også, at han egentlig ikke rigtig vidste, hvad han tænkte undervejs, men at han bare prøvede at slå et slag af gangen.

- Det er sådan noget, vi prøver at lære de unge mennesker, men det virker til, at han bare har fået det ind med modermælken.