Golfstjerner skal slås med hård vind på svær majorbane

Det er altså særdeles eftertragtet at klare de fire runder med færrest slag, men det kræver en toppræstation, for banen, der i år er vært for PGA Championship, er nådesløs.

Det mener Bryson DeChambeau, som sidste år vandt US Open, som er en af de andre fire majorturneringer.

- Den her bane er et monster, siger Bryson DeChambeau, som kalder de kommende fire dage for en meget svær test.

Den helt store udfordring bliver at modstå vinden, som er uforudsigelig på øen Kiawah Island, hvor banen ligger.

- Det, der er unikt ved den her bane, er, at når vinden tager fat, så er det en af de sværeste baner, jeg nogensinde har spillet på.

- Der er ikke plads til at misse slag nogen steder. Man skal ganske enkelt ramme sit spil hele dagen. Hvis ikke man gør det, så bliver man straffet, siger Bryson DeChambeau.

Amerikaneren mener, at man skal have held i sprøjten for at vinde turneringen, og når det afhænger af held, så skal man være tålmodig, siger han.

Den tidligere verdensetter Rory McIlroy deler den betragtning.

- Nøglen i den her uge er at være disciplineret i sin tilgang til spillet, og man skal undgå at jagte noget.

- Med alle de problemer man får med sådan en vind og på sådan en bane, så er man nødt til at acceptere, at par er en god score, siger McIlroy.

Den nordirske golfstjerne kommer lige fra en succesoplevelse ved Wells Fargo Championship, som han vandt for knap to uger siden. Derfor er han også fortrøstningsfuld inden denne uges major.

- Jeg er virkelig opløftet over den måde, jeg spillede på. Mit spil er på rette spor, og det er i fremgang, siger Rory McIlroy.

Nordireren har tidligere vundet fire majorturneringer.

Danske Rasmus Højgaard slår ud tidligt torsdag aften dansk tid.