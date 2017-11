Golfstjerne om Woods-comeback: Tiger ser fit ud

- Jeg så ham (Tiger Woods, red.) for et par uger siden, og der så han godt ud. Nogle af mine venner har spillet med ham, og de siger, at han er i god form, siger Rose ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tiger Woods, der har vundet 14 major-turneringer, har ikke spillet golf siden februar, hvor han måtte trække sig fra turneringen Dubai Desert Classic på grund af rygproblemer.

I april blev han opereret i ryggen for fjerde gang, og engelske Rose håber, at Woods denne gang er kommet sig over problemerne.

- Selvfølgelig er det altid svært at komme tilbage efter at have været væk i så lang tid. Men han ser ud til at være i form, og vi ved jo, han kan spille golf. Han har al talent i verden, siger briten.

- Og jeg tror også, han er motiveret, hvilket er fantastisk. Hvis han sætter sig noget for, så kan han også opnå det.

Hero World Challenge er en velgørenhedsturnering, og Rose mener, at det er den perfekte ramme for Woods til at vende tilbage til sporten.

- Det er dejligt at have ham tilbage, og det er den perfekte turnering for ham at lave comeback i. Den er ikke så stor, men lige meget hvor han spiller, så vil der altid være stor opmærksomhed fra fans og medier.

Woods vandt sin seneste major i 2008, og har kæmpet med personlige problemer lige siden. I maj blev han arresteret, da politiet fandt ham sovende i sin Mercedes, der var parkeret i vejkanten.

Det kom senere frem, at Woods i forbindelse med anholdelsen havde fem forskellige stærke medicinske præparater i blodet.

Efterfølgende viste det sig, at 41-årige Tiger Woods undergik behandling for at hjælpe ham med at få kontrol over sin medicinering.