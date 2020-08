Golfspiller bliver smidt ud af turnering efter restaurantbesøg

John Catlin og hans caddie kommer ikke med ved English Championship efter at have overtrådt covid-19-regler.

Det kommer til at koste deltagelsen i European Tour-turneringen English Championship for golfspilleren John Catlin, at han tirsdag gik på restaurant på det forkerte sted.

European Tour meddeler onsdag, at den 29-årige amerikaner er blevet spærret fra at deltage i turneringen, der begynder torsdag lidt nord for London.

Tirsdag besøgte John Catlin sammen med sin caddie, Nathan Mulrooney, en restaurant, der ligger uden for det område, hvor de måtte opholde sig.

Spillerne skal holde sig inden for et specifikt område for at mindske risikoen for at blive smittet med covid-19.

- Jeg undskylder til mine spillerkolleger og alle, der er involveret i denne uges turnering, for min fejlagtige beslutning, siger John Catlin til European Tours hjemmeside.

- Jeg forstår European Tours beslutning og accepterer den, tilføjer han.

Amerikaneren ligger nummer 242 på verdensranglisten inden English Championship. Han har tidligere været oppe som nummer 108 på listen.

Sidste år vandt John Catlin Thailand Open på den asiatiske tour.

Amerikanerens plads ved English Championship bliver overtaget af sydafrikaneren Wilco Nienaber.