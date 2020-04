Golfmajor aflyses og udskydes et år på grund af corona

Den store golfturnering British Open bliver aflyst denne sommer og bliver i stedet gennemført på samme bane til næste år.

Det skriver BBC mandag.

Den britiske majorturnering skulle være afviklet fra 16. til 19. juli på Royal St George's Golf Club, men på grund af coronapandemien har arrangørerne besluttet at aflyse og udskyde til 2021.

- Vi har undersøgt alle muligheder for at spille The Open i år, men det er ikke muligt, siger Martin Slumbers, der er direktør for The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), som er et af golfsportens ledende organer.

Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at "The Open", som turneringen kaldes, bliver aflyst.

Afviklingen af British Open denne sommer ville have været den 149. udgave af turneringen.

Der eksisterer fire majorturneringer i golf, og tidligere er US Masters og US PGA Championship blevet udsat. De skulle være spillet henholdsvis i april og maj.

US Open er stadig planlagt til at skulle spilles fra 18. til 21. juni i New York, og dermed er British Open foreløbigt den eneste majorturnering.

Ifølge BBC forventes arrangørerne af US Open snart at træffe en beslutning om afviklingen af turneringen i år.

Hele arrangementet omkring British Open i 2021 vil foregå fra 11. til 18. juli samme sted i Sandwich, Kent. Dermed vil den 150. udgave foregå i 2022 fra 10. til 17. juli på St Andrews i Skotland, skriver BBC.