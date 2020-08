Golfkometen Rasmus Højgaard vinder UK Championship

Her var han ude i omspil om sejren mod den 20 år ældre sydafrikaner Justin Walters.

På det første omspilshul havde Højgaard mulighed for at putte sig til sejren, men missede birdieforsøget og måtte ud i endnu et hul.

Her fik han to muligheder for at putte sig til sejren, og i andet forsøg sænkede han bolden i hullet og sikrede sin anden European Tour-sejr i karrieren.

Den danske teenager er den yngste spiller nogensinde til at vinde to European Tour-turneringer.

Før sidste runde lå danskeren delt nummer fire, men efter endnu en imponerende runde kunne han gå i klubhuset som den førende spiller. Undervejs på runden havde han brugt syv slag færre end banens par og sluttede i 14 slag under par. Undervejs lavede han seks birdies, en eagle og en bogey.

I klubhuset kunne han stå og vente på, hvordan konkurrenterne Martin Kaymer, Benjamin Hebert og Justin Walters sluttede af på de sidste huller.

Først sad han og samlede kræfter, mens han kiggede ned i sin telefon, og da det pegede endnu mere i retning af omspil, begyndte han at øve nogle slag på driving rangen.

Til sidst kunne kun Martin Kaymer og Justin Walters nå ham. Først missede Walters muligheden for at tage sejren, men kunne efterfølgende putte sig til omspil. Tyske Kaymer missede omspillet efter et skidt putt på 17. hul.

I omspillet vandt ungdommen over rutinen.

Højgaard er i gang med sin første sæson på European Tour, og han har imponeret gentagne gange.

I december sidste år vandt han turneringen Mauritius Open - også efter omspil - og efter coronapausen har han leveret lutter flotte resultater i de tre turneringer, han deltog i før denne uges turnering.

Han blev nummer to i British Masters, nummer seks i Hero Open og nummer tre i English Championship.

De gode resultater har også gjort ham til Danmarks bedst placerede spiller på verdensranglisten. Han ligger aktuelt nummer 104, men kan forvente at stryge yderligere op, når den opdateres mandag.

En række andre danskere deltog også i UK Championship, men de var ikke en del af topstriden. Thorbjørn Olesen blev næstbedste dansker på en delt 17.-plads.

Længere nede i stillingen var Joachim B. Hansen (delt nummer 25), Thomas Bjørn (delt 31), Martin Simonsen (delt 31), Søren Kjeldsen (delt 39), Jeff Winther (delt 47) og Lucas Bjerregaard (delt 58).

Benjamin Poke og Nicolai Højgaard missede begge cuttet i turneringen.