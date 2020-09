Golfkometen Højgaard klarer cut trods rædselsrunde

Rasmus Højgaard kom fredag ned på jorden igen efter næsten ikke at have slået et slag forkert, siden European Tour blev sat i gang igen efter coronapausen.

Højgaard så kortvarigt ud til at misse cuttet til weekendens finalerunder, men endte med lige nøjagtigt at gå videre i samlet otte slag over par. Man skulle således være bedre end ni slag over par for at gå videre.

Søren Kjeldsen delte sjettepladsen med Rasmus Højgaard efter første runde. Men modsat Højgaard holdt Kjeldsen fast i sin placering. Han er således stadig på en delt sjetteplads i et enkelt slag over par.

Jeff Winther, der gik anden runde i tre slag under par, og Thomas Bjørn er også videre til finalerunderne i henholdsvis tre og seks slag over par. Sidstnævnte havde en svær fredag og klarede de 18 huller i fem slag over par.

Joachim B. Hansen og Thorbjørn Olesen går ligeledes videre. De to er seks og syv slag over par.

Amerikanske John Catlin fører Andulacia Masters i tre slag under par.

Rasmus Højgaard har inden Andalucia Masters spillet fire turneringer på European Tour efter genstarten og sluttet som nummer to, delt sekser og tre, inden han i sidste weekend vandt UK Championship efter omspil.

Men der er altså lange udsigter til endnu en topplacering i denne weekend.