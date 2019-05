Golfikon bruger skadet Bjørn som hushjælp i Himmerland

Den mangeårige ven Thomas Bjørn måtte for en uge siden melde afbud til turneringen på grund af en forstuvet ankel, og det har 46-årige Westwood været hurtig til at udnytte.

Det britiske golfikon Lee Westwood har fået prominent hushjælp i denne uge ved Made in Denmark i Himmerland.

- Vi deler hus under turneringen, så han laver mad til os og ordner vasketøj.

- Når han alligevel ikke spiller, så kan han lige så godt gøre sig selv nyttig, siger Lee Westwood.

Briten, der har vundet 24 turneringer på European Tour gennem en lang og glorværdig karriere, har et tæt forhold til Thomas Bjørn. Så tæt, at de to blandt andet tager på ferie sammen.

Det er også den nære danske ven, der er blandt årsagerne til, at Westwood stiller op i Made in Denmark - i år er anden gang. I 2018 var han med helt fremme og sluttede på en delt andenplads efter omspil om sejren.

- Jeg er jo gode venner med Thomas, og så spillede jeg godt her sidste år. Det giver en god følelse at komme tilbage til lande, man har gjort det godt i, fortæller Westwood.

For et år siden blev Made in Denmark spillet i Silkeborg Ry Golfklub. Westwood har derfor aldrig spillet på banen i Himmerland.

- Jeg håber, at den passer mig lige så godt som banen sidste år, og at jeg kan gøre det et slag bedre. Det vil være godt at vinde.

- Jeg har ikke spillet her før, men jeg har det med at gøre det godt, når bare jeg har set en bane én gang. Nu skal jeg ud og få lavet en gameplan, siger briten og nævner, at han hørt historier om det ikoniske hul 16, der ofte samler tusindvis af tilskuere.

Lee Westwood deltager onsdag i den såkaldte Pro-Am-turnering, hvor professionelle spillere går en runde med kendisser og amatørspillere.

Her skal briten blandt andre gå sammen med den tidligere fodboldspiller Preben Elkjær, der var stor på det danske landshold i 1980'erne.

- Jeg kender ham ikke så godt. Thomas Bjørn fortalte mig lidt om ham i aftes. Han fortalte mig, at Elkjær var en af de bedste angribere. Jeg ser frem til at møde ham og se hans golfspil, siger Westwood.

Arrangørerne betegner feltet til Made in Denmark som det bedste nogensinde.

De fem foregående vindere af turneringen stiller op i Gatten samt de bedste danske spillere med undtagelse af den skadede Thomas Bjørn.

Made in Denmark spilles fra torsdag til søndag.