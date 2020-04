Golfhåb har hevet sig op af et sort hul

Meget tydede på, at hun sammen med Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen for alvor ville få dansk kvindegolf til at lyse på den internationale scene for første gang siden Iben Tinnings velmagtsdage i begyndelsen af årtusindet.

Det var kun gået fremad for Emily Kristine Pedersen, siden hun som tiårig startede med at spille golf.

Men så blev Emily Kristine Pedersen ramt af en nedtur.

Verdensranglisten illustrerer tydeligt, hvad der er sket siden 2017, hvor hun klemte sig ind i top-100 i verden. I dag er konkurrenterne og veninderne Koerstz Madsen og Broch Larsen nummer 61 og 68 i verden, mens hun selv er nummer 471.

Den for hende selv overraskende udtagelse til Solheim Cup - kvindernes pendant til Ryder Cup, USA mod Europa - blev startskuddet på en mere end et år lang nedtur, som hun nu har overvundet og fået på afstand.

- Omkring Solheim fik jeg kritik for, at jeg ikke rigtig hørte til på holdet. Jeg skulle høre for, at jeg ikke havde fortjent det "captain-pick", der havde fået mig på holdet. Jeg kom til at læse for mange af folks kommentarer, og det påvirkede mig, siger Emily Kristine Pedersen.

Hun ville overbevise kritikerne og lagde et stort pres på sig selv.

- Jeg glemte, hvad det hele handlede om. Det gjorde, at jeg kom ned i et sort hul, hvor jeg lige pludselig ramte en form for identitetskrise, fordi det altid er gået godt i hele min amatørkarriere.

- Det var første gang, jeg rigtig mødte modgang. Det var rigtig slemt, specielt i vinteren 2018. Der var jeg hårdt ramt, og jeg blev nødt til at konsultere en psykolog, siger golfspilleren fra Smørum.

Hun skulle lære at skelne mellem at være golfspilleren Emily og mennesket Emily.

- Det hele flød sammen. Når jeg spillede dårligt, var det ikke bare golfen, som var dårlig, men mig der var et dårligt menneske, siger hun.

Med stor opbakning fra sine forældre, sin bror, sin kæreste og "verdens bedste venner" er hun nået til et stadie, hvor hun igen tænker positivt og har store golfdrømme.

I midten af marts sluttede hun for første gang siden 2016 i top-10 i en Ladies European Tour-turnering, da hun blev delt nummer syv i South African Open.

- Det er sådan en positiv oplevelse, der har givet mig rigtig meget motivation og blod på tanden, siger Emily Kristine Pedersen.

Timingen har dog ikke været heldig for den 24-årige dansker, da golfsporten som næsten alt andet er på standby.

- Det er lidt ærgerligt, at det kom lige inden den her periode med coronavirus, for jeg følte virkelig, at jeg var et sted, hvor jeg kunne se mig selv levere nogle rigtig store resultater snart.