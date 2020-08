Golfdanskere må spejde langt efter suveræn sydafrikaner

Med en åbningsrunde i 64 slag - otte under par - indtager sydafrikaneren førstepladsen med tre slag ned til de nærmeste forfølgere.

Den sydafrikanske golfspiller Justin Walters har lagt sig komfortabelt i spidsen for UK Championship på European Tour.

Det er dog ikke alle spillere, der torsdag nåede at færdiggøre første runde før spillet blev afbrudt på grund af mørkets frembrud. Første runde genoptages derfor fredag morgen.

Hele ti danskere deltager på The Belfry nær Birmingham, hvor turneringen spilles.

Jeff Winther har fået den bedste start med en runde i 69 slag. Åbningsrunden i tre under par betyder, at Winther er en delt nummer 14 efter førstedagen.

Thorbjørn Olesen har brugt et slag mere end Winther. Olesen, der gjorde comeback på European Tour for en måned siden, indtager en delt placering som nummer 20.

Olesen var suspenderet i et år på grund af en sigtelse for upassende opførsel under en flyvetur fra Nashville til London i 2019.

Rasmus Højgaard, der har gjort det fremragende efter coronanedlukningen, nåede blot at gå 14 huller på torsdagens runde. Den formstærke dansker er foreløbig et slag under par på en delt 34.-plads.

Længere nede i feltet følger Thomas Bjørn, Benjamin Poke, Martin Simonsen, Lucas Bjerregaard, Søren Kjeldsen og Nicolai Højgaard. Ikke alle har færdiggjort første runde.