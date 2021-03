Golfdanskere åbner med stærke runder i USA og Caribien

Den 30-årige dansker brugte 69 slag - tre under banens par. Han kunne skrive fem birdies og to bogeys på sit scorecard.

Tyske Stephan Jäger fører turneringen efter en åbningsrunde i 66 slag. Det skyldes blandt andet et hole-in-one på andet hul.

Turneringen har en samlet præmiesum på små 19 millioner kroner. Heraf får vinderen 3,4 millioner kroner.

Knap så mange penge er der på spil i Carlsbad i Californien på LPGA Touren, hvor Nicole Broch Larsen har fået en lovende start på turneringen.

Torsdag indledte danskeren med en runde i 70 slag - to under banens par - hvilket placerer hende på en delt niendeplads. Det blev blandt andet til fem birdies og tre bogeys for danskeren.

Nicole Broch Larsen har fire slag op til sydkoreaneren Park In-bee, der røg til tops på turneringens førstedag.

Turneringen i Carlsbad har en samlet præmiesum på 11 millioner kroner.