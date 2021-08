Golfdansker knækker på sidste hul og misser historisk sejr

De to lå helt lige i 12 slag under par, men alt gik galt for Nanna Koerstz Madsen.

Først sendte hun kuglen i en bunker, og da hun skulle dirigere den fra sandet og ind mod pinden, ramte hun helt skævt.

Derefter kiksede hun også et put og indkasserede en dobbeltbogey. Derfor drattede hun helt ned på en delt femteplads i ti slag under par.

Nanna Koerstz Madsen var tydeligt frustreret, skuffet og nedtrykt, men fik trøst hos sin kæreste, Nicki Hansen, der samtidig er hendes caddie.

34-årige Anna Nordqvist spillede et snorlige sidste hul og løb med sin tredje majorsejr i 12 slag under par.

Nanna Koerstz Madsen gik samtidig glip af en historisk stor pengepræmie.

Der var nemlig næsten 37 millioner kroner i den samlede præmiepulje, hvilket er den største præmiepulje i kvindegolf nogensinde. Den svenske vinder indkasserer godt 5,5 millioner kroner.

Anna Nordqvist kom bedst i gang søndag. Svenskeren lå i tre slag under par efter ni huller, mens Nanna Koerstz Madsen efter to birdies og en bogey lå i et slag under par.

Danskeren var derfor dumpet ned i stillingen, men det ændrede sig, da de to kombattanter nåede 11. og 12. hul.

Her sænkede Nanna Koerstz Madsen nemlig to birdies, mens Anna Nordqvist lavede en bogey, og så var danskeren alene i spidsen af turneringen.

På 15. hul blev det hele udlignet. Koerstz Madsen lavede en bogey, mens Nordqvist lavede en birdie. Stort set samtidig fik Madelene Sagström en birdie på 17. hul, og de tre skandinaver var på det tidspunkt helt lige.

Sagström kiksede dog på sidste hul, og derfor skulle sejren findes mellem Nordqvist og Koerstz Madsen, og her trak Nordqvist altså det længste strå.

Det endelige resultat som femmer er end ikke Nanna Koerstz Madsens bedste majorresultat i karrieren.

Tidligere i år var hun også rigtig stærkt spillende i majorturneringen Ana Inspiration og endte på en delt tredjeplads.

Turneringens to øvrige danskere, Nicole Broch Larsen og Emily Kristine Pedersen, endte på en delt 42.-plads i et slag over par.