Golfdansker glider længere ned i amerikansk turnering

Lørdag gik hun tredje runde i 73 slag - et enkelt over par. Dermed glider den 26-årige dansker ned på en delt 42-plads.

Et par tunge runder fredag og lørdag betyder, at hun samlet set har gået turneringens første tre runder i par. Der er nu langt op til den sjove del af stillingen, hvor sydkoreanske Kim Sei-young fører med 14 slag under par.

Torsdag fik danskeren ellers en god start på turneringen.

En runde i seks slag under par placerede danskeren på en andenplads - blot et enkelt slag efter den førende spiller. Fredag gled hun ned på en delt 28.-plads, inden hun lørdag altså røg længere i stillingen.

Fjerde og sidste runde venter søndag.

Nanna Koerstz Madsen er den eneste danske deltager i turneringen, der spilles på Tiburon Golf Clubs bane i byen Naples.

Turneringens samlede præmiepulje er på, hvad der svarer til cirka 18 millioner kroner, hvoraf vinderen får 6,7 millioner.

Det er årets største vinderpræmie på LPGA Touren.