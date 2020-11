Golfdansker fastholder føring med birdie på sidste hul

Lørdag formåede den 24-årige dansker akkurat at holde fast i førstepladsen, som hun nu deler med waliseren Lydia Hall.

Det skyldtes, at Emily Kristine Pedersen på det afsluttende hul 18 fik puttet en birdie, hvilket betyder, at det står helt lige mellem danskeren og waliseren før søndagens afgørende runde.

Det er dog meget tæt i Jeddah, da også Georgia Hall fra England blander sig. Hun er blot et enkelt slag efter den førende duo.

Lørdag gik danskeren sin hidtil dårligste runde i 71 slag - et under par. Det blev til tre birdies og ligeså mange bogeys.

Bedre gik det for de to navnesøstre Lydia Hall og Georgia Hall, der blot brugte 69 slag og dermed kunne gå i klubhuset efter runder i tre slag under banens par.

Turneringens anden danske deltager, Line Toft Hansen, er placeret som nummer 53 efter en runde i 74 slag - to over par.

Saudi Ladies International spilles over fire runder og har en samlet præmiesum på en million dollar, svarende til 6,3 millioner danske kroner.