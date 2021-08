Golfdansker efter misset majortitel: Min tid skal nok komme

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen var søndag meget tæt på at sikre sin og Danmarks første majortitel nogensinde.

Men den 26-årige sjællænder kiksede på 18. hul, og en dobbeltbogey betød, at hun faldt fra en delt førsteplads til en slutplacering som en delt nummer fem ved British Open.

Over for DR Sporten erklærer danskeren sig både meget skuffet over det "katastrofale" sidste hul og stolt over sin samlede præstation i den turnering med den største præmiepulje i kvindegolf nogensinde.

- Jeg stod med chancen for at vinde British Open. Dét kan jeg tage med videre. Jeg ved, at jeg kan spille med i toppen. Så min tid skal nok komme.

- Jeg skal bare lige lære at spille 18 huller i stedet for 17, siger Nanna Koerstz Madsen til DR Sporten.

Nanna Koerstz Madsen, der blev nummer ni ved OL for nylig, erkender, at hun havde nerver på før fjerde og sidste dag ved British Open.

- Det var på ingen måde sjovt at være på banen. Jeg havde ondt i maven og var nervøs hele dagen, men jeg følte trods alt, at jeg kunne følge med og håndtere presset.

- Jeg forsøgte at holde fokus på, at det er okay at være nervøs. Alle andre er også nervøse. Så på den måde kunne jeg bedre acceptere det, end jeg tidligere har kunnet, siger den danske golfprofil.

Nanna Koerstz Madsen delte før søndagens afgørende runde føringen med den 34-årige svensker Anna Nordqvist, som løb med titlen og førstepræmien på godt 5,5 millioner kroner.