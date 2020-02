Golfdansker deler andenpladsen i Oman Open

Den danske golfspiller Rasmus Højgaard blander sig helt i toppen af feltet efter første runde af Oman Open, som er en del af European Tour.

18-årige Højgaard lavede fem birdies og ikke en eneste bogey på de 18 første huller. De fem slag under par rækker til en delt andenplads, et slag efter den førende italiener, Guido Migliozzi.

Migliozzis landsmænd Edoardo Molinari og Lorenzo Gagli er ikke nær så godt kørende som turneringens førende spiller.

European Tour-ledelsen har nemlig valgt at sætte de to italienere i karantæne på deres hotelværelser i Oman grundet frygt for coronavirus.

Her skal de blive frem til onsdag, hvilket også koster dem deltagelsen i næste uges Qatar Masters. Og det er Gagli langtfra tilfreds med.

- Det er en uforklarlig beslutning, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

- Kun to af os er blevet udelukket fra turneringen, men jeg ankom til Muscat i søndags, og de seneste dage har jeg været i træningscenter med snesevis af spillere. Og jeg har spist med dem og kørt i bus med dem.

- Hvis der var smitterisiko, var de nødt til at isolere snesevis af spillere og aflyse turneringen, siger han.

Men turneringen er i fuld gang, mens han og Molinari må blive på deres respektive hotelværelser.

Danske Jeff Winther lavede et par bogeys sidst på sin runde, hvilket betød, at han sluttede i tre slag under par i stedet for på omgangshøjde med Rasmus Højgaard.

Søren Kjeldsen og Benjamin Poke kom rundt i ét slag under par, mens Nicolai Højgaard var ét slag over par. Joachim B. Hansen er dårligste dansker i fire slag over par.

18-årige Rasmus Højgaard, som har kurs mod et godt resultat, vandt i december sin første European Tour-titel, da han sejrede i Mauritius Open efter omspil.