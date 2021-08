Danmark skal slutte i top tre i sin indledende pulje ved A-VM for at gå videre til kvartfinalerne. (Arkivfoto).

Godt humør skal hjælpe Danmark videre ved A-VM efter lussing

Danmark skal stresse mindre og huske at have det sjovt, påpeger et par profiler efter 1-6-kamp mod Tjekkiet.

Danmark fik fredag aften dansk tid en 1-6-lussing af Tjekkiet i sin åbningskamp ved A-VM i Canada.

Den danske målscorer, Josefine Persson, understreger behovet for at stresse mindre i de kommende kampe.

- Vi er nødt til at være lidt mindre stressede derude og skøjte en smule mere. Jeg synes, det var lidt blandet derude, siger Persson ifølge iihf.com.

Danmarks landstræner, svenskeren Peter Elander, har efter nederlaget opfordret sine spillere til at huske at nyde at kunne konkurrere ved et A-VM.

- At spille med et smil. Alle på holdet ved, hvordan man spiller hockey. Tempoet er lidt højere, end vi er vant til. Men så længe vi har det sjovt, skal vi forsøge at smile og gøre vores bedste, siger Danmarks anfører, Josefine Jakobsen, om landstrænerens råd.

Danmark tabte mod Tjekkiet første periode 1-3 og spillede 0-0 i anden periode, inden tjekkerne scorede tre gange i sidste periode.

- Vi kæmpede meget i de to første perioder. I sidste periode synes jeg, vi løb tør for benzin. Vi er nødt til at bevæge vores fødder bedre og kæmpe hårdere med stavene, siger landstræner Peter Elander.

Det er 29 år siden, at Danmark for første og seneste gang var med i den bedst rangerede slutrunde for kvinder i ishockey.

Holdet kan spille uden alt for meget pres. De lavere rangerede VM-slutrunder er nemlig blevet aflyst, og derfor rykker ingen ned fra det nuværende A-VM.

Slutrunden består af to indledende grupper à fem hold.

Danmark er i gruppe B for de fem lavest rangerede hold, og herfra går de tre bedste hold videre til kvartfinalerne. Alle fem hold i gruppe A går videre til kvartfinalerne.

Danmark spiller sin næste kamp natten til søndag dansk tid. Her venter Japan, der endnu ikke har været i aktion ved slutrunden.