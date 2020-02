Gode forhold og lynhurtig Rodenberg baner vejen for rekord

Banerytterne hamrede i mål i tiden 3 minutter og 46,579 sekunder, og det er en klar forbedring af den nu forhenværende rekord, der tilhørte Australien.

Alt klappede under løbet, fortæller landstræner Casper Jørgensen.

- Det var helt vanvittigt for at være helt ærlig. Der er lavtryk herinde og rimelig god temperatur. Vi vidste godt, vi ville køre stærkt, men jeg havde ikke forestillet mig, at vi alene på banen ville kunne køre så god en tid. Det er jeg meget positivt overrasket over, siger han efter rekordløbet.

Danskerne var bedst ved alle mellemtider, men det var først, da Frederik Rodenberg åbnede op på de sidste 1000 meter, at det for alvor begyndte at dufte af historieskrivning.

- Vi ved, at Frederik under normale omstændigheder har en rimelig god turbo. Men man ved aldrig, når man kører så stærkt. Det kunne godt være, at han ikke havde mere, fordi tempoet var så højt, så det var bare lækkert, at han lige havde turboen til sidst, siger landstræneren.

Allerede på den danske træningslejr i Sydafrika i januar og februar kunne Casper Jørgensen fornemme, at noget stort var under opsejling.

- Vi har bare nogle ryttere, der er på et højere niveau end før. Og de ramte den godt alle fire, og så kører man bare pissestærkt, siger han.

Paradoksalt nok kan den suveræne præstation vise sig at blive en ulempe, da alle ryttere skal til dopingkontrol, når de slår verdensrekord.

Det ændrer de danske planer.

- Vi har kun fem timer, til vi skal køre igen. I min verden og med performance-mæssige øjne er det ikke optimalt, at de skal derned og sidde nu i stedet for at komme hjem på hotellet og slappe af, siger Jørgensen.

- Så der er ingen tvivl om, at der har vi en lille ulempe i forhold til de andre lande. Og en verdensrekord er så vild, så lige nu er de helt oppe at ringe, så de skal ret hurtigt ned på jorden og fokusere på, at de skal køre optimalt i aften.

- Selvfølgelig skal man vise, at man er ren, så det er ikke nogen kritik af dopingkontrol. I den helt ideelle performance-verden ville vi bare gerne have været det i aften i stedet, siger Casper Jørgensen.

Italien er Danmarks modstander i det, der kaldes første runde. Vinderen går direkte videre til torsdagens finale og er garanteret mindst sølv.

- Man vil hellere møde dem end Australien. Man ved aldrig helt, hvad de har i hatten. Men Italien er også gode, så nu må vi se.

Første runde af holdløbet begynder klokken 20.48 onsdag aften. Danmark er placeret i heat nummer fire.