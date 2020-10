Gode ben og lidt held skal afgøre tæt Giro d'Italia

Efter en udmarvende Giro på over 3000 kilometer kommer det afgørende slag ned til, hvem der har de bedste ben og heldet på sin side. Vejrudsigten spår mulighed for en lille smule regn i Milano, og det kan også blive en faktor på finaledagen.

Tao Geoghegan Hart er bookmakernes klare favorit til den samlede sejr. Selv havde han ikke regnet med, at han ville være så tæt på optagelse i en eksklusiv klub af grand tour-vindere.

- Før Giroen havde jeg bestemt ikke forventet at være i den her position med kun 15 kilometer tilbage af løbet.

- Enkeltstarten bliver et spørgsmål om at have gode ben på en kort rute. Jeg håber, at jeg har en god dag og lidt held, og så må vi se, om det rækker, siger Tao Geoghegan Hart ifølge AFP.

Det bliver dog Jai Hindley, der kommer til at køre sidst ud på ruten og vide, hvilken tid han skal slå for at vinde Giroen. Australieren er nemlig iført den lyserøde førertrøje på enkeltstarten.

Selv om de to ryttere officielt står noteret for samme tid, har Hindley ifølge nyhedsbureauet Reuters været 0,86 sekunder hurtigere i løbet af de første 20 etaper.

- Det er utroligt, bare tanken gør mig helt målløs.

- Jeg har set Giroen, siden jeg var en lille dreng, og det har altid været min drøm at føre en grand tour. Det er en kæmpe ære at få lov til at køre i lyserødt, og jeg vil gøre mit allerbedste i enkeltstarten, siger han ifølge AFP.

Før lørdagens etape førte Wilco Kelderman (Sunweb), men før søndagens enkeltstart er han nu 92 sekunder efter de to førende ryttere.

En gammel rekord står potentielt for fald søndag. Den mindste sejrsmargin i en grand tour er seks sekunder. Det var i 1984 forskellen på franskmanden Eric Caritoux og spanieren Alberto Fernández i Vuelta a España.