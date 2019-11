Glen Riddersholm: Begge FCK-straffespark var forkerte

- Jeg ser begge straffespark som forkerte. Og det er vi enige i på bænkene - kollegerne imellem. Dømmer man nummer to, så er der jo straffespark hver eneste gang, siger Riddersholm.

FC København fik tilkendt to straffespark i søndagens 3-0-sejr hjemme over Sønderjyske i Superligaen.

FCK-træner Ståle Solbakken medgiver, at det første straffespark, hvor Sønderjyske-anfører Eggert Jonsson vurderes til at have ramt bolden med armen, var tvivlsomt.

Til gengæld vurderer nordmanden, at Victor Nelsson blev hevet ned i feltet ved straffespark nummer to.

- Det første kan i hvert fald diskuteres kraftigt, men det andet var klart. Det var jo brydning, siger Solbakken.

Riddersholm afviser Solbakkens forklaring om det andet straffespark.

- Så tror jeg, han laver spin. Han stod ovre i mit tekniske felt, og vi kiggede på det. Så sagde han: Synes du, at der var straffe?

- Så sagde jeg nej. Og så sagde han, at han var enig i, at der ikke var straffe, lyder det fra Riddersholm.

Den tidligere FC Midtjylland- og AGF-træner er generelt skuffet over antallet af kendelser, der er gået Sønderjyske imod i denne sæson.

- Vi må være en kandidat til top-3 over de hold, hvor flest forkerte kendelser er gået os imod i denne sæson.

- Der kan jeg fornemme, at der er forskel på at være i en topklub, hvor tingene kommer lettere, end at være i Sønderjyske, hvor man skal arbejde ekstra hårdt, før de små marginaler falder ud til ens fordel, siger Riddersholm.

Undervejs i kampen fik Riddersholm et gult kort af dommeren for at brokke sig.

- Det er næsten kutyme, for det med at give udtryk for følelser på sidelinjen er der ikke plads til i dansk fodbold.

- Jeg hedder ikke Guld-Glen længere, nu hedder jeg Gule Glen, og det er fint. Jeg er næsten egentlig ligeglad med de gule kort, for jeg synes, tre-fire af dem, jeg har fået, er pinagtige.

- I sidste sæson fik man en henstilling. Nu har man brug for at flage rundt med kort, så folk kan sidde og buhe. Jeg giver ikke meget for det show, siger Riddersholm.