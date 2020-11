Glat bane i Tyrkiet giver Formel 1-feltet problemer

- Det er som at køre på græs. Det er værre end en våd bane, sagde han over radioen.

Banen var da også skyld i, at mange af kørerne lavede 180-graders-vendinger i flere af banens sving.

Årsagen skal findes i, at man har valgt at anlægge ny asfalt på banen i Istanbul. Derfor har banens overflade været olieret.

Det er noget, løbsarrangørerne har været opmærksomme på op til weekenden.

Problemerne var størst i første halvdel af den første træning, hvorefter kørerne biler begyndte at få mere fat.

Det var dog et Formel 1-felt, der forblev forsigtige.

De to Red Bull-kørere Max Verstappen og Alexander Albon endte som nummer et og to i fredagens første træning.

Kevin Magnussen indtog en 17.-plads 6,7 sekunder efter Verstappen. Hans holdkammerat Romain Grosjean endte som nummer 14.

Fredag klokken 13.30 indtager kørerne igen banen, når de tager hul på den anden træning.

Formel 1-kørerne er vendt tilbage til Tyrkiet for første gang siden 2011, og forud for løbsweekenden har flere kørere givet udtryk for, at de har glædet sig til at byde banen i Istanbul velkommen.

McLarens Carlos Sainz er en af dem.

- Det her er en af de racerbaner, som jeg har villet køre på, siden jeg som 10-årig så Formel 1 i fjernsynet, siger han.

Også Magnussen har virket begejstret.

- Det ligner en af de baner, hvor der er gode forhold til at overhale, siger han.