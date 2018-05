Glæde og tålmodighed skal sikre dansk VM-triumf

Frans Nielsen og Jesper Jensen Aabo jubler her over en scoring 3-1-sejren over Sydkorea tidligere under VM i ishockey. Tirsdag gælder det Letland i den sidste VM-gruppekamp, og spillerne i den danske lejr er meget bevidste om, at de skal spille bedre end mod sydkoreanerne, hvis Letland skal besejres.

Foto: Scanpix/Joe Klamar