Glade nordmænd øjner guldrekord ved vinter-OL

Dermed er Norge tæt på at tangere rekorden for flest guldmedaljer ved et vinter-OL.

De norske atleter har imponeret under vinter-OL i Sydkorea, hvor det er blevet til 13 guldmedaljer indtil videre.

Succesen er kommet bag på Tore Øvrebø, som er Norges chef de mission, og i et interview med Reuters sætter Øvrebø ord på Norges store succes i Pyeongchang.

- Jeg forventede ikke det her niveau. Jeg er positivt overrasket over den fantastisk gruppe, som jeg leder. Hovedårsagen (til succesen, red.) er, at vi er glade. Vi er også stolte, men vi praler ikke.

- Det er meget vigtigt at nævne, for det er sådan, vi gør det i Norge, siger Tore Øvrebø.

Ud over de 13 guldmedaljer har Norge indtil videre hentet 13 medaljer af sølv samt ti bronzemedaljer i Sydkorea.

Ydermere er den 37-årige norske langrendsløber Marit Bjørgen blevet den mest vindende vinterolympiske atlet, da hun i Sydkorea nåede op på i alt 14 OL-medaljer i sin karriere.

Tore Øvrebø fokuserer dog ikke så meget på antallet af medaljer generelt.

- Én ting er antallet af medaljer, men det er sekundært.

- Det vigtigste er, at vi har haft det sjovt hele tiden, at vi er venner, og at vi er forblevet venner, siger den 52-årige chef de mission.