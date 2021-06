Glade OL-fanebærere: Det er en kæmpe anerkendelse

- Det største som sportsudøver er at komme med til OL. Når man har prøvet det, så er det største at vinde en medalje. Det sidste, der så er tilbage på ranglisten, er at være fanebærer.

- For det er en anerkendelse af ens niveau, men det er mindst lige så meget en anerkendelse af ens person og virke udenom sporten, siger Sara Slott Petersen.

Jonas Warrer, som vandt OL-guld i 2008, fortæller, at han havde tænkt, at han kunne være i spil som fanebærer, fordi han allerede har været med to gange, og fordi han har hentet guld til Danmark.

- Men fra min egen tanke, og til det rent faktisk blev en realitet, der er selvfølgelig et stykke, siger Warrer, som er stolt.

- Jeg har sejlet i mange år, og det her vidner om, at der er nogen, der har lagt mærke til det, og jeg kan mærke, at det betyder virkelig noget. Det er en kæmpe anerkendelse og et skulderklap for det, som jeg har opnået, siger han.

De to blev præsenteret som fanebærere ved et arrangement i Experimentarium i København torsdag. Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund var værter, og Kronprins Frederik var med til at præsentere de to fanebærere.

Det er første gang nogensinde, at Danmark sender både en mand og en kvinde ind med den rød-hvide fane. Tidligere har kun én atlet båret dannebrog.

Sådan har det også været ved de paralympiske lege (PL), men i år skal taekwondo-kæmperen Lisa Gjessing og atletikudøveren Daniel Wagner bære fanen sammen.

- At blive fanebærer er noget, de fleste atleter drømmer om. Det at vinde en medalje er jo en af de højeste prioriteter, men det er et meget personligt mål og et egoistisk mål, siger Daniel Wagner.

Lisa Gjessing fortæller, at hun får sommerfugle i maven, når hun tænker frem mod PL-åbningsceremonien.

- Jeg er vildt stolt over at få at vide, at jeg også er valgt, fordi jeg er en rollemodel. Det er jo grunden til, at jeg er i det her. Det er jo for på en eller anden måde at kunne gøre en forskel, siger Lisa Gjessing.