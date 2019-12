Gladbach sænker Bayern med straffe i overtiden

Gladbach kom bagud 0-1 efter nærmest at være blevet løbet over ende af Bayern, men kom tilbage og fik altså både udlignet og bragt sig foran. Sejrsmålet blev scoret på straffespark i kampens overtid.

Dermed har Gladbach 31 point efter 14 kampe. Det er et mere end Yussuf Poulsen og RB Leipzig, der lørdag slog Robert Skov og Hoffenheim 3-1.

Yussuf Poulsen startede på bænken og blev skiftet ind med en halv time tilbage. Robert Skov spillede hele kampen på venstre back.

Bayern München, der stadig forsøger at finde melodien i denne sæson, er at finde på sjettepladsen med 24 point.

Dortmund tog lørdag tredjepladsen med en knusende 5-0-sejr over Düsseldorf. Hverken Thomas Delaney eller Jacob Bruun Larsen var med i opgøret.

I kampen mellem Gladbach og Bayern var det i første halvleg ikke til at se, at førstnævnte ligger over sydtyskerne i tabellen. Gæsterne sad tungt på begivenhederne og belejrede Gladbach-feltet.

Det blev da også til adskillige store målchancer, men ind kom bolden bare ikke - blandt andet takket være en velspillende Yann Sommer i målet.

Blot fire minutter inde i anden halvleg fik Bayern så endelig hul på bylden.

Efter et flot opspil modtog Ivan Perisic bolden på kanten af feltet. I én bevægelse tæmmede kroaten den, vendte sig om og hamrede på kassen. Yann Sommer fik en hånd på bolden, men der var for meget fart på til at stoppe dens vej i mål.

Scoringen pustede liv i Gladbach. Hjemmeholdet kom mere på bolden, og ti minutter senere var der udlignet. Ramy Bensebaini steg til vejrs efter et hjørnespark og headede Gladbach på 1-1.

Den sidste halve time bød på store chancer til begge hold, men det var altså først i kampens overtid, at jublen for alvor kunne bryde ud på Borussia-Park.

Her skaffede Bayerns Javi Martinez Gladbach et straffespark med en alt for satset tackling. Ramy Bensebaini blev manden, der skulle eksekvere, og det gjorde han godt. Manuel Neuer hoppede til den rigtige side, men kunne ikke nå bolden.

Det efterlod Bayern med få minutter tilbage til at jagte udligningen, men tiden løb ud, og så endte Gladbach med de tre point.