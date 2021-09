Glad Valgren ser VM-bronze som et skridt på vejen

Men den 29-årige dansker lægger ikke skjul på, at ambitionerne rækker endnu længere i den årlige kamp om regnbuetrøjen, der altid har været et højdepunkt i hans sæsonkalender.

En drøm gik i opfyldelse for Michael Valgren, da han søndag sikrede sig en VM-medalje ved at blive nummer tre i et dramatisk landevejsløb i Flandern.

- Jeg har en drøm om at vinde VM, som i mine øjne er noget af det allerstørste. Når man kører på podiet, er man tæt på. Så jeg er sindssygt glad, siger Michael Valgren.

Han formåede som den eneste af de otte danske deltagere at hænge på, da løbet gik ind i sin afgørende fase.

En efter en var hans landsmænd udgået - flere af dem, fordi de blev sat tilbage af styrt i det kaotiske løb.

- Vi havde ikke den bedste dag på holdet. Mads Pedersen, Andreas Kron og Mikkel Honoré styrtede. Kasper Asgreen havde ikke sin bedste dag, og Magnus Cort havde krampe ret tidligt.

- Så gik det op for mig: Shit, det er op til mig nu. Vi burde have haft flere folk fremme, så jeg er glad for at stå med en medalje om halsen, siger Valgren.

Julian Alaphilippe genvandt VM i suveræn stil. Valgren pressede sin cykel over stregen som nummer tre efter Dylan van Baarle, men foran Jasper Stuyven i en tæt afgørelse.

Danskeren så i første omgang næsten ud, som om han ærgrede sig, da han ramte målstregen. Men det var nu mest af alt bare et udtryk for den totale udmattelse, siger han.

- Jeg vidste godt, at jeg var blevet treer. Men jeg ville jo også gerne være blevet nummer to. Det skulle lige synke ind, tror jeg. Jeg var lidt forvirret, og jeg var bare træt.

- Jeg har ikke været så træt siden VM i Østrig (i 2018, red.). Det er bare dejligt nu. At blive nummer fire eller fem ville have været nederen, siger Valgren.

Han har vist stor formfremgang de seneste uger med to sejre i Italien midt i september. En succes, han tidligere på ugen forklarede med, at han havde tilladt sig selv at slappe af og drikke alkohol efter en hård sommer.

Men han afviser med et glimt i øjet, at det bliver opskriften fremover.

- Det tror jeg ikke. Jeg er altid seriøs, og jeg kommer nok ikke til at drikke øl hver weekend op til de næste cykelløb. Jeg havde også en skæringsdato i august, så jeg har været sober i over en måned, siger Valgren.