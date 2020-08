Glad Lyon-dansker: Måske var Juventus trætte

Lyon-danskeren Joachim Andersen var sammen med sine holdkammerater opmærksom på, at spillerne hos den italienske storklub Juventus måske var lidt mentalt og fysisk trætte efter et tæt kampprogram i Serie A inden fredagens Champions League-ottendedelsfinale.

Det siger Joachim Andersen i et interview vist på TV3+, efter at han og Lyon kvalificerede sig til turneringens kvartfinale på reglen om udebanemål efter et 1-2-nederlag i Torino.

- Selvfølgelig har vi også fulgt med i Juventus' kampe. De har spillet mange kampe på få dage, og måske var de lidt trætte. Deres form har ikke været så god, som den plejer at være, så vi havde da set, at vi havde chancer for at slå dem, siger den danske forsvarsspiller.

For mens Juventus har haft travlt i Serie A efter coronapausen, har situationen været stik modsat for Lyon.

Den franske Ligue 1 blev afbrudt i marts og aldrig genoptaget, og Lyons eneste betydende kamp i månedsvis var sidste uges Liga Cup-finale mod Paris Saint-Germain.

Joachim Andersen klager dog ikke over den noget uvante optakt til den vigtige ottendedelsfinale.

- Det har været lidt svært. Vi har haft en lang sæsonoptakt, vi har været i gang i syv-otte uger nu, og jeg føler, at vi har haft nogle gode træningskampe.

- I sidste uge havde vi en god kamp mod PSG, og det har været en god forberedelse til Juventus-kampen her, hvor vi gjorde, som vi skulle, siger landsholdsspilleren.

Han blev skiftet ind efter Juventus' 2-1-mål. Han var med til at sikre, at det også var resultatet ved slutfløjt, så Lyon avancerer efter 2-2 samlet.

- Det er en stor, stor kamp at vinde. Scenerne i omklædningsrummet var utrolige, alle var glade, og vi hoppede rundt og dansede, så det er en dejlig følelse, jeg står med, siger Joachim Andersen.

Kvartfinalen mod Manchester City spilles 15. august ved Final 8-stævnet i Lissabon.