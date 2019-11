Glad Lyngby-spids: Nu bliver mit potentiale forløst

André Riel startede søndag inde for Lyngby Boldklub for tredje gang i streg, og han kvitterede for tilliden med et flot mål i 4-3-sejren over OB.

Det er virkeligheden efter to år i AGF, hvor han aldrig nåede at score og få forløst det potentiale, han tidligere viste hos FC Helsingør.

Derfor er han da også rigtig glad for den øjeblikkelige situation.

- Jeg er i rigtig god form, og mine holdkammerater er rigtig gode til at sætte mig op, og det betyder, at jeg får lavet mine mål, siger Riel.

I AGF kom han hurtigt i modvind, da han udtalte, at han hellere ville ligge højt på topscorerlisten end se sin klub højt oppe i tabellen.

Han trak siden udtalelserne tilbage, men det var startskuddet til et ophold blottet for succes. Nu ser han ud til at være landet det rigtige sted.

- Jeg fik ikke chancen på førsteholdet i AGF, men bankede målene ind til træning og i reservekampe - det har jeg taget med mig videre, og nu er jeg helt oppe i omdrejninger.

- Jeg passer rigtig godt ind på det her Lyngby-hold. Jeg bliver brugt de rigtige steder på banen og kommer på den måde i de rette situationer.

- Jeg ved, jeg er god til at lave mål, og lige nu bliver mit potentiale forløst. Jeg er glad for, at jeg fik chancen for at komme til Lyngby.

Han fortæller, at han i flere sæsoner har flirtet med Lyngby, som han håber at blive hos i et stykke tid endnu.

- Jeg har altid store ambitioner, men lige nu er jeg rigtig glad her. Min ambition er, at jeg også spiller superligafodbold med Lyngby i næste sæson, og det er det eneste, jeg tænker på, siger han.

Cheftræner Christian Nielsen mener, at Riel har en fantastisk afslutningsfod, og årsagen til de seneste gode præstationer skal i høj grad findes uden for banen, hvor Riel er godt tilpas.

- Vi er i en klub, hvor det er vigtigt, at folk trives. Alle ved, at vi ikke er den rigeste klub i kongeriget, så vi skal være gode til det, der ikke koster penge.

- Spillerne skal have det godt sammen, og de skal have tillid til hinanden, så de kan lykkes. Vi bruger rigtig meget tid på at have et godt miljø i truppen, siger Christian Nielsen.