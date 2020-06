Glad Lyngby-direktør tror på 3500 tilskuere i forsøgskamp

Opgøret er et af de tre, som mandag blev udvalgt til at være en del af forsøget med kampafvikling for flere end 500 tilskuere.

- Vi tror, vi kan få plads til 3500 tilskuere. Men det er lidt for tidligt at sige helt præcist. Lige nu render vores folk stadig og måler op, siger Andreas Byder.

De 3500 tilskuere vil i så fald være inklusive tilskuere på den ene endetribune, som normalt bruges til ståpladser, men som skal være med sæder for at kunne godkendes til forsøget.

Rigspolitiet vil forud for de tre kampe beslutte, hvor mange personer der må være til stede ved hver af kampene.

Stadionerne skal inddeles i sektioner, og der må maksimalt være 500 personer i hver sektion.

Det er samtidig en forudsætning, at publikum i det væsentligste sidder ned under kampene.

Derfor melder Andreas Byder også om stor travlhed på kontoret.

- Vi er i gang med arbejdet og planlægningen af, hvordan vi kan sektionere og lukke tilskuerne ind ad forskellige indgange på forskellige tidspunkter.

- For vores lille organisation er det en ret stor arbejdsbyrde, men det overskygger ikke glæden, siger Lyngby-direktøren.

Glæden gælder både udsigten til at kunne give det pressede superligamandskab opbakning i kampen for at undgå nedrykning samt at være med til at bringe dansk fodbold helt tilbage på sporet efter nedlukningen under coronakrisen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke kommer til at tjene penge på denne kamp. Den er klassificeret som en højrisikokamp og kræver derfor en masse ekstra arbejdstimer, og det kommer nok til at koste os på bundlinjen.

- Men det kan ikke gøres op i penge. Vinder vi, er det ekstra godt givet ud, og i det store billede gælder det for fodboldverdenen om at vise, at vi kan afvikle kampe under sundhedsmæssigt forsvarlige standarder, sådan som vi har sagt, at vi kan, siger Andreas Byder.

Ud over Lyngby-OB indgår også Horsens' kamp mod Randers og Brøndby-FC København i forsøget.

De tre kampe vil efterfølgende blive gennemgået af en evalueringsgruppe bestående af politiet, sundhedsmyndighederne, Divisionsforeningen samt eventuelt andre relevante myndigheder, og det skal give det nødvendige grundlag til at vurdere, om muligheden for at afvikle kampe med flere end 500 personer skal fortsætte over sommeren, meddeler Rigspolitiet.