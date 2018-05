Glad FCN-træner ser bronze som et skridt i en udvikling

FCN-cheftræner Kasper Hjulmand er efterfølgende lykkelig for tredjepladsen, som han mener er en fortjent belønning for en sæson, hvor holdet særligt i efteråret leverede flotte præstationer.

Bronzemedaljerne repræsenterer ifølge Hjulmand samtidig den udvikling, som klubben indledte med et ejerskifte i 2016.

Men hverken han eller klubben stiller sig tilfreds med at være tredjebedst.

- Bronzemedaljen repræsenterer første skridt på en rejse fremad, tror jeg, siger Kasper Hjulmand.

- Det er to og et halvt år siden, at Tom (Vernon, red.) gik ind i klubben med alle de mennesker, der er med i det, og vi har taget nogle rigtig flotte skridt, og jeg tror, at det bliver mere og mere klart for alle, hvad det er, vi vil.

- Vi kan løfte niveauet yderligere for, hvad unge spillere kan, og vi vil fortsat afsøge, hvor dygtige vi kan lave dem, siger Kasper Hjulmand.

For at klubben skal rykke sig yderligere, kræver det ifølge cheftræneren, at klubben formår at holde på sine profiler i længere tid.

- Det er klart, at vi skal have fundet en model for, hvordan vi kan udsætte spillersalg et halvt til et helt år mere, sådan at vi kan komme helt op i toppen og spille med, siger cheftræneren.

Sportsdirektør Carsten V. Jensen forklarer i forlængelse heraf, at det for FC Nordsjælland er en nødvendig præmis at sælge sine bedste spillere, og han erkender, at flere profiler kan ryge i sommerens transfervindue.

- Det er slet ikke sådan, at vi holder åbent hus, men der kan komme bud, vi ikke kan sige nej til. Vi må se, hvor mange det bliver, men vi skal være ansvarlige, siger Carsten V. Jensen.

Efter 0-0-kampen mod FCK fik Kasper Hjulmand en lufttur af sine spillere, som han ikke er sen til at bruge store ord om.

- Jeg synes, at vores 2017 har været helt outstanding, og vores efterår var ekstraordinært godt.

- Vi har slidt lidt mere med kvaliteten i foråret, specielt i vores offensive spil. Men der har bare vist sig en kraft i truppen, og jeg er mega stolt over de knægte, siger han.

Farum-klubben sluttede på 59 point, hvilket er et mere end FC København på fjerdepladsen.

- Jeg er stolt af, at vi gør, hvad vi siger, og at vi siger, hvad vi gør, og nu kan stå med bronzemedaljerne et point foran FCK, siger Hjulmand.