Glad Christian Eriksen vil skabe en ny æra med Inter

Det fortæller han til La Gazzetta dello Sport.

- Det var svært at vinde det her mesterskab, men vi gjorde det med fire kampe tilbage af sæsonen. Det er et godt udgangspunkt for at begynde en ny æra. Det bliver svært at vinde ni i træk, men vi vil prøve at skabe noget smukt, siger Christian Eriksen.

Christian Eriksen er i den igangværende sæson gået fra en rolle som bænkevarmer til at være fast mand hos Inter.

Opholdet i Italien så i efteråret ud til at være mislykket, og Eriksen var smidt på transferlisten - under et år efter skiftet fra Tottenham.

Men så ændrede det hele sig. I 2021 har Christian Eriksen været en vigtig mand for Inter. Han fortæller, at det tog tid at falde til under cheftræner Antonio Conte.

- Jeg var villig til at lære nye ting, da jeg ankom, men jeg havde ikke forstået, at jeg skulle følge Contes system hele tiden, siger Eriksen.

- Før var jeg fri til at tage beslutninger ud fra det, jeg så. Det havde meget med intuition at gøre. Nu er der en generel plan, vi skal følge. Vi skal være klar, vide hvor holdkammeraterne er, og hvor de kan flytte sig hen.

- Jeg skulle lære en masse og tilpasse mig et nyt tempo. Vi talte sammen i januar, og siden da har jeg bevist, hvad jeg er i stand til, siger Christian Eriksen.

Christian Eriksen mener imidlertid ikke, at han nu kan kalde sig en bedre fodboldspiller, end han var før, han blev fast mand i Inter.

- Nej, jeg kan godt lide den måde, jeg spillede på før, og jeg kan lide den måde, jeg spiller på nu. Jeg gør andre ting, og jeg har et trofæ på cv'et. Måske er det derfor, andre ser mig som en bedre fodboldspiller.

Christian Eriksen understreger, at fodbolden udvikler sig hurtigt - nærmest hver uge. For et halvt år siden var han i unåde i Inter, men nu er situationen en anden.

- Nu har vi et trofæ, og jeg kan sige, at jeg er utrolig glad her i Inter, siger Christian Eriksen.