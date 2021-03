Glad Axelsen efter danskerdrama: En sindssyg kamp

Det er fortsat Viktor Axelsen, der er dansk badmintonhertug af All England, men den regerende mester måtte i lørdagens semifinale kæmpe hårdt for at holde landsmanden Anders Antonsen bag sig.

Axelsen sled sig videre til finalen med cifrene 16-21, 21-7 og 21-17 i et drama, hvor især tredje sæt leverede stor underholdning. Ikke blot for tv-seerne, men også for spillerne på banen.