Giro d'Italia-chef: Intentionen er at komme til Milano

De positive coronatest i Giro d'Italia bringer ikke umiddelbart løbets gennemførelse i fare.

Det sagde løbsdirektør Mauro Vegni før starten på tirsdagens 10. etape.

- Intentionen er at komme til Milano for enhver pris. Selvfølgelig uden at tilsidesætte sundhedssikkerheden eller andre store problemer, sagde Vegni til tv-stationen Rai ifølge twitterkontoen La Flamme Rouge.