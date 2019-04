Gilbert drømmer stadig om alle fem cykelmonumenter

Søndag kunne den 36-årige Quick-Step-rytter sætte flueben ud for endnu et af de helt store cykelløb, da han vandt brostensklassikeren Paris-Roubaix.

Dermed har den belgiske cykelstjerne vundet i såvel Liège-Bastogne-Liège, Flandern Rundt og to gange i Lombardiet Rundt ud over altså Paris-Roubaix, og for at fuldende drømmen skal han stadig sejre i Milano-Sanremo.

- Jeg har stadig drømmen om at vinde dem alle sammen, og jeg nærmer mig den skridt for skridt, siger Gilbert ifølge nyhedsbureauet AP.

Han var umulig at slide op søndag i den 117. udgave af det hårde løb, der går over stok og sten og brostenspassager, som ryster rytternes kroppe over 257 kilometer, inden det hele afgøres på velodromen i Roubaix.

- Det er svært at forstå. Jeg var syg før Flandern Rundt i sidste uge, men jeg har trænet godt, og jeg følte, at formen var der, siger Gilbert ifølge Reuters.

I Roubaix var Gilbert for stærk i spurten, og han slog den 24-årige tysker Nils Politt (Katusha).

De to var oprindeligt en del af en gruppe på seks stærke ryttere, der slap fri med omkring 40 kilometer til målstregen, og mod slutningen lykkedes det Gilbert og Politt at komme væk alene.

- Politt var meget modig, men til sidst var det den bedste rytter, der vandt, siger Gilbert.

Med sejren fik Quick-Step-profilen igen slået fast, at han magter at køre og vinde i løb, hvor ruterne er fyldt med de benhårde brostenspassager.

- Mange mennesker har sagt, at brosten ikke er for mig, men nu har jeg vundet Flandern Rundt og vundet her (i Roubaix, red.). Jeg kørte et godt løb taktisk, siger Philippe Gilbert.