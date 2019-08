Liverpool-manager Jürgen Klopp (til venstre) har været med til at vinde fem Super Cup-titler i Tyskland. I England bliver den spillet under navnet Community Shield, og Klopp vil meget gerne vinde titlen for første gang i sin karriere. Modstanderen bliver dog hård, fordi det er imod de engelske mestre fra Manchester City og manager Josep Guardiola. (Arkivfoto)

Giganter tørner sammen efter rodet optakt

Fodboldsæsonen indledes med et brag i England, når to af sæsonens mesterskabsaspiranter søndag indleder med den årlige Community Shield-kamp på Wembley.

Rivalen Manchester City var et point bedre, så Liverpool skal fortsat helt tilbage til 1990 for at finde sit seneste engelske mesterskab.

97 point var ikke nok for Liverpool til at slukke titeltørken i den bedste engelske fodboldrække i sidste sæson.

