Giftig finne skyder Esbjerg på andenpladsen i 1. division

Sidste weekends udesejr over Hobro blev lørdag fulgt op med en 3-1-sejr over en anden topbejler, FC Fredericia, i en forestilling, hvor finske Joni Kauko stod for to af esbjergensernes mål.

Resultatet var en naturlig udgang på en kamp, hvor Esbjerg var bedst, ikke mindst i første halvleg, hvor holdet tilspillede sig adskillige store chancer.

Vestjyderne måtte dog vente på belønningen til halvlegens sidste minutter, men så kom der også to scoringer hurtigt efter hinanden.

Først gjorde den unge midtbanespiller Simon Bækgård det til 1-0 ved at sparke en returbold fladt i nettet, efter at Fredericias målmand, Elias Olafsson, havde pareret et hovedstød fra Rodolph Austin.

Og kort efter fordoblede Kauko hjemmeholdets føring, da han pandede bolden stenhårdt i mål til en solid pauseføring til nedrykkerne.

Fredericia-træner Michael Hansen, der har en spillerfortid i Esbjerg, skiftede to mand ud i pausen som konsekvens af den uinspirerede første halvleg.

Det viste sig hurtigt at være en god beslutning. En af de indskiftede spillere, Christian Tue Jensen, fik reduceret til 1-2, da anden halvleg var 12 minutter gammel.

Midtbanetalentet, der er lejet i FC Midtjylland, kanonerede bolden i mål fra kanten af straffesparksfeltet, efter at et hjørnespark ikke blev ekspederet væk af Esbjergs forsvar.

Så var spændingen pludselig tilbage i kampen. Men hjemmeholdets geledder nåede ikke at vakle for alvor, inden Kauko slog til igen.

Igen blev et Austin-hovedstød halvklaret, og den finske landsholdsspiller var hurtigst over bolden og kunne prikke den ind til 3-1.

Kampen sluttede med en udvisning til Esbjergs indskiftede Lasha Parunashvili, men den kom alt for sent til at ændre noget ved kampbilledet.

Esbjerg overhaler med sejren FC Fredericia i tabellen, hvor esbjergenserne nu er nummer to med 20 point. Fredericia har et point færre på tredjepladsen.