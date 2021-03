Gidsel tryller GOG videre i Europa med målshow i Rusland

GOG havde kun en føring på to mål med til Rusland fra det første opgør i Gudme, men blandt andet takket være 11 mål på 15 forsøg fra Gidsel vandt danskerne returopgøret med 35-30.

Dermed er GOG videre til kvartfinalerne i turneringen, som rangerer under Champions League, med samlet 68-61 efter 33-31 i første kamp.

Fynboerne lagde fundament til avancement allerede fra kampens start, hvor man hurtigt fik opbygget et forspring på et par mål.

Det lille hul formåede russerne ikke at lukke. GOG's angreb holdt et godt flow, og scoringerne kom i jævnt tempo. Der blev ikke efterladt plads til, at CSKA kunne komme på omgangshøjde.

Det gav en dansk pauseføring på 19-17.

Efter pausen lykkedes det GOG hurtigt at dræne den tro på comebacket, som de russiske spillere formentlig havde snakket om i pausen.

Otte minutter inde i anden halvleg brød lynhurtige Mathias Gidsel igennem og gjorde det til 24-19.

Generelt blev der budt ind fra samtlige positioner, og det betød, at CSKA aldrig fik banket et forsvar sammen, der kunne tæmme gæsterne.

Men især Gidsel kunne russerne slet ikke tæmme, og han fortsatte med at brillere efter pausen.

Føringen voksede til et niveau, så Gidsel kunne spares de sidste små ti minutter, hvor hjemmeholdet formåede at pynte lidt på resultatet.