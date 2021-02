Gidsel forbereder sig på være et kendt ansigt

Fra at være en ligaspiller, der var ukendt i den brede offentlighed, skal den 21-årige GOG-spiller formentlig vænne sig til at blive genkendt på gaden og få ekstra opmærksomhed på banen.

- Jeg ved ikke, om jeg bliver en kendis uden for håndboldbanen. Håndbold er jo desværre ikke altid det største på gaden.

- Jeg skal spille med GOG på lørdag. Forhåbentlig kan jeg fortsætte det, jeg har leveret til VM, men jeg ved godt, at der kommer større pres på mig i klubben, siger Mathias Gidsel.

VM har givet hans profil på det sociale medie Instagram et ordentligt boost.

I starten af måneden havde den omkring 2000 følgere, men søndag aften havde tallet passeret 45.000.

- Jeg går ikke så meget op i det, og det kan man nok også se på min profil. Jeg skal nok til at gøre den lidt mere spændende, så der ikke er 40.000, der sidder og keder sig.

- Men jeg har fået helt vildt meget opmærksomhed. Det har været fedt, fordi det har været positiv opmærksomhed, siger Mathias Gidsel.

Med klubkampe lige om hjørnet er der ikke tid til at holde ferie eller lade indtrykkene fra Egypten bundfælde sig.

Men han er også mest interesseret i at komme til at løfte vægte og træne med klubkammeraterne igen. Sommerens OL i Tokyo er en stor gulerod.

- Jeg har aldrig været mere motiveret, end jeg er for at komme med til det her igen. Det har været en fantastisk oplevelse, og der venter jo noget rigtig spændende til sommer.

- Jeg skal hjem i styrketræningslokalet, og jeg er godt klar over, at folk nu ved, hvem jeg er. Jeg skal ligesom kunne noget nyt på banen, så det skal jeg hjem og arbejde på, siger Mathias Gidsel.