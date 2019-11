Gibraltar-træner: Vi forærede Danmark tre-fire mål

Sådan lyder analysen fra Gibraltars landstræner, uruguayaneren Julio Ribas, der havde få lyspunkter at glæde sig over i fredagens EM-kvalifikationskamp i Parken.

- I første halvleg var der dele af vores spil, der gik fint, og vi blev ved med at arbejde hårdt til det sidste.

- Men der er ting, vi skal forbedre, og vi lod Danmark score på vigtige tidspunkter. Danmark lavede et mål allerede i det 11. minut og to tidlige mål i anden halvleg. Danmark lavede tre-fire mål på individuelle fejl fra vores side, siger Julio Ribas.

Han ser dog ikke de individuelle fejl udelukkende som noget negativt, for de er nemmere at acceptere, end hvis hele holdet var spillet ud banen.

- De individuelle fejl er de nemmeste at rette, og vi er glade for, at vi kan gøre det på træningsbanen. Vi skal bare arbejde hårdere og hårdere for at undgå den slags fejl, siger Julio Ribas.

Meget diplomatisk vil han ikke byde på, hvordan det går i Danmark og Irlands interne møde på mandag, når der står en EM-billet på spil i Dublin.

- Danmark kan nøjes med at spille uafgjort, men Irland har en fordel af, at de har haft en dag mere at hvile i. Det er to gode hold, og det bliver en hård kamp, siger Ribas.