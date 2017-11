Giants bænker Eli Manning efter 210 NFL-kampe i træk

Dermed ser en imponerende stime ud til at ende brat for Manning, der siden november 2004 har startet inde for Giants i alle kampe i den regulære sæson i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

New York Giants har haft en forfærdelig sæson indtil videre, hvor det blot er blevet til to sejre og hele ni nederlag.

Og derfor har cheftræner Ben McAdoo altså valgt at bænke den rutinerede quarterback forud for Giants' opgør mod Oakland Raiders søndag.

- Det er hårdt. Det er rigtigt hårdt at håndtere, lyder det fra Manning.

Giants' cheftræner vil benytte sig af quarterbacken Geno Smith samt førsteårsspilleren Davis Webb i de resterende fem kampe i sæsonen for at forberede holdet på næste sæson.

Ben McAdoo har dog angiveligt tilbudt Manning at starte inde for at holde liv i stimen. Men det har aldrig været et tema for 36-årige Manning.

- Træner McAdoo sagde til mig, at jeg kunne fortsætte med at starte, men at Geno og Davis ville få mulighed for at spille. Men hvis han vil spille med dem, så må han gøre det, siger Manning og tilføjer:

- Hvis jeg starter bare for at holde liv i stimen, og jeg ved, at jeg ikke kan gøre kampen færdig, så er det formålsløst for mig, og det pletter stimen.

Eli Manning blev valgt af San Diego Chargers som den første spiller i NFL-draften i 2004. I samme ombæring blev han dog byttet til New York Giants, hvor han har spillet hele sin karriere.

Manning har været en stor profil i New York-klubben, der har vundet to Super Bowl-titler under Mannings ledelse. I begge Super Bowl-sejre blev Manning efterfølgende kåret til kampens mest værdifulde spiller, MVP.

Giants vandt begge trofæer efter snævre sejre over New England Patriots.