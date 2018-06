Ghana vil opløse fodboldforbund efter anklager om svindel

Informationsminister Mustapha Abdul-Hamid siger, at regeringen har "besluttet at tage øjeblikkelige skridt mod at opløse GFA" på grund af den "udbredte råddenskab", der angiveligt er i forbundet.

Onsdag blev en dokumentarfilm, der er filmet over to år, offentliggjort. Her kom det frem, at dommere har accepteret bestikkelse for at sørge for bestemte udfald af kampe.

Desuden blev GFA's præsident, Kwesi Nyantyaki, angiveligt fanget på kamera, mens han blandt andet forsøgte at få personlig del i en sponsoraftale til fem millioner dollar om året, hvilket skulle være et brud med de etiske retningslinjer.

Ifølge informationsministeren afslører dokumentarfilmen, at fodboldforbundet er præget af "omfattende svindel, korruption og bestikkelse".

Nyhedsbureauet AP skriver, at Ghana risikerer at få frataget sin stemme, når værtskabet til VM i 2026 skal fordeles i næste uge.

Ghana spiller torsdag aften venskabskamp mod Island, der er ved at forberede sig til VM-slutrunden i Rusland. Her er Ghana ikke kvalificeret.

I dokumentaren kom det også frem, at den kenyanske assistentdommer Aden Range Marwa, der skulle have dømt ved VM, har taget imod 600 dollar i bestikkelse i en afrikansk turnering.

Marwa har meddelt Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at han trækker sig fra VM-turneringen.