Gentoftes volleyballherrer genvinder DM-guld

Gentofte vandt opgøret 3-2 i sæt, og indledte serien med to 3-0-sejre i træk, inden Hvidovre i serien vandt det tredje opgør 3-1.

Det er syvende gang, at Gentofte bliver dansk mester, som tilfældet også var i den seneste sæson.

Det glædede naturligvis træner Shane Smith.

- Hvidovre spillede virkelig godt, og det blev som forventet en svær kamp.

- Det er virkelig svært at vinde et mesterskab mod så godt et hold, og jeg er bare stolt af vores drenge for at køre på i dag (fredag, red.), selv om vi ikke havde vores bedste kamp.

- Det har jo hele tiden været vores mål at nå her til finalen og vinde guldet. Sæsonen har været meget op og ned, men det har været en fornøjelse at arbejde med holdet, og alt i alt kan vi se tilbage på en fantastisk sæson her i Gentofte, siger Shane Smith i en pressemeddelelse.