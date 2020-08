Gent fyrer Jess Thorup efter dårlig sæsonstart

To nederlag i to kampe har fået belgiske Gent til at fyre cheftræner Jess Thorup.

Den danske fodboldtræner Jess Thorup er blevet arbejdsløs.

To kampe inde i den nye sæson er danskeren blevet fyret af belgiske klub KAA Gent. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Her takker man Thorup for den indsats, han har ydet for klubben. Det oplyses ikke, hvem der skal afløse ham på cheftrænerposten.

Den 50-årige dansker er røget ud, fordi den ambitiøse klub har fået en dårlig start på sæsonen med nederlag i sæsonens to første ligakampe.

Første kamp tabte Thorup og co. 1-2 ude til St. Truiden, og dernæst blev hjemmekampen mod Kortrijk tabt med samme cifre. Straks derefter begyndte fyringsrygterne i de belgiske medier.

Jess Thorup skiftede til den belgiske klub i oktober 2018. På det tidspunkt var han cheftræner i FC Midtjylland, som han få måneder forinden havde ført til DM-guld.

I sin første sæson i Gent fik han klubben i pokalfinalen, men måtte nøjes med en for klubben beskeden femteplads i ligaen. Det blev kraftigt forbedret i 2019/20-sæsonen, hvor Gent blev nummer to, efter at coronavirus lukkede sæsonen i utide.

Med andenpladsen fulgte også en plads i Champions League-kvalifikationen, men det bliver altså ikke den danske træner, der skal forsøge at få Gent med i Europas fineste klubturnering.

Forud for indeværende sæson mistede Thorup og Gent en af klubbens bedste spillere, da canadieren Jonathan David blev solgt til franske Lille for over 225 millioner kroner.

Jess Thorup har også en fortid som cheftræner i Esbjerg fB og på U21-landsholdet. Før trænerkarrieren var han aktiv spiller, og han havde størst succes som angriber i OB og Esbjerg.