Genstart af 1. division bliver en udfordring

Når den næstbedste række i dansk fodbold genoptager sæsonen efter mere end to måneders pause på grund af coronapandemien, bliver det ikke helt uden udfordringer.

Blandt andet har det været et mærkbart økonomisk indgreb for Vendsyssel FF, da klubben skulle betale i omegnen af 250.000 kroner for at være med i den testordning, der skal sikre at spillerne kan gå på banen uden frygt for at blive smittet med coronavirus.