Genopstanden Azarenka går efter de store titler trods nederlag

Det siger den 31-årige hviderussiske tennisstjerne, efter at hun lørdag aften tabte finalen i dette års US Open i tre sæt mod japanske Naomi Osaka.

En "stolt" Victoria Azarenka vil blive ved med at kæmpe for grand slam-titler.

Azarenkas seneste storhedstid på WTA-touren ligger tilbage i 2012 og 2013, hvor hun i perioder lå nummer et.

De færreste havde nok troet, at hun igen kunne finde niveauet efter både skader og en langvarig kamp om forældremyndigheden over sin søn, der blev født i december 2016.

Men Azarenka spillede fremragende tennis på vej mod US Open-finalen og slog blandt andre rivalen Serena Williams i en flot semifinalekamp.

- Jeg havde to rigtig gode uger. Jeg nød det, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, i dag, siger Azarenka, der har vundet Australian Open to gange.

- Jeg er ikke nødvendigvis skuffet. Det gør bare ondt at tabe. Det er, hvad det er, og det var tæt. Men det gik ikke min vej.

I finalen mod Osaka gav en kombination af gode server og returneringer hviderusseren en hurtig sætsejr på 6-1 efter blot 26 minutter af kampen.

Herefter fandt hendes japanske modstander dog et højere niveau - et niveau, der også var for højt for Azarenka, som samlet tabte 6-1, 3-6, 3-6.

Men den dobbelte grand slam-vinder fortæller, at hun finder ro i et mere afslappet syn på livet og ikke længere tager det hele så tungt.

- Jeg er ikke længere så fokuseret på resultatet, men mere på udviklingen, siger hun.

Hun er flere gange blevet set meditere i pauserne ved US Open og forklarer, at hun er gået væk fra sit tidligere "tunnelsyn" ved store turneringer.

- Når man er ung, og man ikke har de bedste mennesker omkring sig, så får de sat dig i en tilstand af tunnelsyn. Man ser hverken til højre eller til venstre, forklarer Azarenka.

- Man misser pointen med livet på en måde. Man bliver en fokuseret maskine som tennisspiller. Så jeg er både mere helstøbt uden for tennisbanen og på tennisbanen.