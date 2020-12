Genoplivet fløjspil skal presse modstandere

Sådan har det ikke været de senere år for fløjene på det danske landshold, hvor skuddene og målene i høj grad er kommet fra bagkæden eller stregspillerne.

Men det skal der laves om på.

Det siger den nye landstræner, Jesper Jensen, som mener, at der er langt mere potentiale i fløjspillet, end Danmark har vist i flere år.

De tre fløje i EM-truppen, Trine Østergaard, Andrea Hansen og Lærke Nolsøe, leverer til sammen cirka fire mål per kamp i gennemsnit i rødt og hvidt.

Det tal skal højere op, siger Jesper Jensen, der til daglig også passer jobbet som klubtræner for mesterholdet Team Esbjerg.

- I Esbjerg har vores fløjspillere mange, mange flere afslutninger og lægger nok i nærheden af ti mål i gennemsnit per kamp, siger han.

Jesper Jensen har selv en fortid som landsholdsspiller for herrerne, hvor fløje som Hans Lindberg, Casper U. Mortensen og Magnus Landin er noget flittigere til at byde ind med mål.

Sådan skal det også være i fremtiden hos damerne, mener han.

- Jeg tror, vi har noget at hente fra herrerne på det område. Jeg synes ikke helt, at dansk damehåndbold generelt er dygtig nok til at udnytte fløjspillerne, så det kunne godt være et udviklingspunkt i de kommende år, siger han.

Dels vil en stærkere kontrafase med fløjene give flere lette mål, og dels vil mere brug af fløjene gøre betingelserne i det etablerede angrebsspil lettere for hele holdet.

- Spillet bør blive bredt ud, for det gør det nemmere for alle andre på banen også. Hvis ikke vi får nogle fløjafslutninger, så kan alle de forsvar, vi møder, bare stå kompakt omkring alle bagspillerne, siger playmaker Mie Højlund.

- Så bliver det svært at score mål, hvilket nok har været en del af problematikken for os tidligere. Så det med at få mere bredde i spillet giver helt vildt meget mening.

Om det kommer til at virke og give effekt allerede ved EM, må tiden vise. Coronapandemien har i hvert fald ikke levnet mange træninger og testkampe til at arbejde med det.

Venstrefløj Lærke Nolsøe var også med under forhenværende landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

- Jeg har ikke tænkt over det, men jeg har nok lavet eksempelvis flere kontramål hjemme i klubben, end jeg har gjort her på landsholdet. siger hun.

Men står det til Jesper Jensen, kan hun godt regne med, at hun både i kontraspillet og det etablerede angrebsspil skal på hårdere arbejde fremover på landsholdet.

- Det er vigtigt, for så bliver vi sværere at spille imod. Hvis jeg skulle møde et hold, der kun leverede tre-fire mål fra fløjene, så ville jeg bare sige, at dem behøvede vi ikke at dække op. Lad dem score de fire mål, lyder det fra landstræneren.

Danmark åbner EM fredag klokken 20.30 mod Slovenien.