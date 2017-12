Genopbygget Chapecoense når Copa Libertadores-kval

Den brasilianske fodboldklub Chapecoense blev kendt i det meste af verden, da klubbens hold for et år siden næsten blev udslettet i et flystyrt.

Her var Chapecoense på vej til en fodboldkamp i den sydamerikanske Copa Sudamericana, som svarer til Europa League.

Kun seks mennesker overlevede flystyrtet, heriblandt tre fodboldspillere.

Styrtet skete 28. november i fjor. Men godt et år senere er Chapecoense klar til at udfordre den fornemste turnering i Sydamerika, Copa Libertadores, efter at have bygget et nyt hold op.

Det blev klart, da Chapecoense vandt sæsonens sidste kamp med 2-1 over Coritiba.

Sejrsmålet blev scoret fem minutter inde i overtiden af 32-årige Tulio de Melo, der tilbage i 2004-2005 var udlejet til danske AaB.

Sejren sikrede Chapecoense ottendepladsen i den bedste brasilianske række, hvor nummer syv og otte når med i kvalifikationen til Copa Libertadores.

Vasco da Gama sluttede som nummer syv og skal derfor også spille kvalifikationsrunde til Copa Libertadores.

De seks øverste hold i rækken er kvalificeret til turneringen.

Corinthians var allerede brasiliansk mester inden sidste runde.

Tulio de Melos sene sejrsmål betød, at Coritiba rykker ud af den bedste række i Brasilien.